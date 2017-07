Guida autonoma, sarà più accessibile grazie alla Hyundai Ioniq Electric

La guida autonoma è il futuro della mobilità, ma i prototipi realizzati sino ad oggi hanno suscitato alcune perplessità da parte degli automobilisti. Un’accoglienza “tiepida” dovuta non tanto all’attenuazione, quando non all’esclusione, dell’intervento umano nella gestione dei veicoli, quanto piuttosto all’estetica anomala, spesso legata a forme anticonvenzionali e tutt’altro che aerodinamiche, oltre che alla limitata integrazione tra le nuove tecnologie e le vetture già esistenti. Quest’ultimo aspetto fondamentale per ridurre sia i costi d’ingegnerizzazione sia le tempistiche d’introduzione sul mercato delle prime auto senza conducente prodotte in grande serie. Ora, però, qualcosa si muove e, più che di una concept car nata per stupire, si può parlare di un primo, vero, esempio di vettura a guida autonoma derivata da un modello elettrico con prezzi “popolari”.

La Hyundai Ioniq Electric diventa Autonomous Concept

La guida autonoma interagisce con le dotazioni di serie

Già su strada i primi esemplari di Ioniq a guida autonoma

La Hyundai Ioniq è l’elettrica più efficiente sul mercato