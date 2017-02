Auto elettriche. Più 33% in Europa nei primi mesi del 2016

Le auto elettriche cominciano a far breccia nel mercato automotive, in tutta Europa. Anzi è proprio il vecchio continente a trainare l'intero settore, insieme a Stati Uniti e Cina. Se da Pechino a Shangai le vendite di auto elettriche sono aumentate del 118 per cento nel primo trimestre del 2016, in Europa si è registrata una crescita del 33 per cento nei primi sei mesi dello stesso anno. Insieme a Norvegia e Olanda, Cina e Usa rappresentano il 70 per cento del mercato mondiale. Sono questi i numeri, incoraggianti, contenuti nello studio “100 Italian e-mobility stories”, promosso da Fondazione Symbola e realizzato in collaborazione con Enel. Il rapporto analizza lo stato dell'arte del mercato delle auto elettriche in Italia, analizzando anche la filiera che sta nascendo e che sta trainando il settore: dalla realizzazione e costruzione dei veicoli alle batterie, dalla componentistica al design, dalle ricariche alle app dedicate ai servizi tradizionali. È a Lugo di Ravenna che è stato inventato il sistema di ricarica più rapido, o a Siracusa dove è stata realizzata Archimede, l'auto solare. “L'Italia è anche un Paese in cui i problemi convivono con le eccellenze”, ha detto il presidente della Fondazione Symbola Ermete Realacci, durante la presentazione. “Sa innovare senza perdere la sua anima, guarda al mondo coi piedi ben piantati sui territori e tra le comunità, scommette sulla coesione e sulla qualità. Puntare sulla sostenibilità e sull’efficienza, nella mobilità, come negli altri settori, è la strada del futuro e va nella direzione dell’Accordo di Parigi. È da questi talenti, da queste energie che dobbiamo partire: incoraggiandoli, valorizzandoli e portandoli a sistema. Solo se l’Italia fa l’Italia, saprà affrontare con successo le difficoltà che la attendono”.

Auto elettriche, Italia ancora indietro

Il motore elettrico è più efficiente