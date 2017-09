La Cina pensa di vietare le auto a benzina e diesel

No, la Cina non vieterà la auto a benzina e diesel, almeno fino al 2040. Sta però programmando una possibile tabella di marcia per l'abbandono graduale del motore a combustione interna. Scelta che farebbe del gigante asiatico il primo mercato al mondo per i veicoli elettrici ed ibridi.

You all ready for this ripple effect? China, in EV push, plans ban on fossil-fuel vehicles: https://t.co/JaV6wNWeh8 pic.twitter.com/a089TDSIBE — David Undercoffler (@autonews_west) 11 settembre 2017

Addio alla auto a benzina e diesel

In Cina boom di auto elettriche