Sono 11 su 28 gli Stati dell’Unione europea che hanno consegnato una strategia di riduzione delle emissioni al 2050 e che la Ue richiedeva entro il 2015. I Paesi che hanno risposto all’appello sono: Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito. Non classificata, tra gli altri, l’Italia che, invece di presentare la sua strategia di decarbonizzazione, ha consegnato a Bruxelles una bozza della Strategia energetica nazionale (Sen). A tracciare il quadro è il progetto MaxiMiseR finanziato dal Programma LIFE-UE per l’European Policy Office del Wwf.

