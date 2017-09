L’importanza dei colori negli ambienti interni

Oltre a determinare un effetto estetico, l'uso dei colori in casa influisce sia sulle sensazioni di coloro che vi trascorrono del tempo sia su quelle di chi vi entra per la prima volta, facendosi un'idea del tipo di persone che ci abitano. Non si tratta, dunque, soltanto di uno strumento per arredare gli ambienti interni con gusto ed eleganza, ma anche, e soprattutto, di espressione personale della creatività. E' per questo motivo che la tinta e la tonalità dovrebbero essere scelte direttamente da chi vive gli ambienti stessi.

Colori caldi vs. colori freddi: come utilizzarli

I colori dei materiali e degli arredi

Immagine di copertina: un esempio di ambienti interni decorati con piante e complementi d'arredo colorati. ©ingimage.com