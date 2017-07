I consigli per scegliere la pensione per cani e gatti (e qualche piccolo segreto)

Ogni anno il dilemma si ripresenta puntuale: pensione sì o pensione no? Sarà il caso di privarci della compagnia del nostro fedele cane o gatto per realizzare finalmente il sogno di una vita e partire per la tanto sospirata vacanza? Sarà possibile lasciarlo in mani sicure perché anche questa estate dobbiamo lavorare e siamo impossibilitati a portarlo con noi all’estero? I motivi per mandare i nostri amici a quattro zampe in pensione sono tanti, e non sono certo ricollegabili solo alla stagione estiva. Infatti spesso il soggiorno in una pensione per cani e gatti è necessario anche durante l’anno per periodi più o meno brevi. E la necessità di poter contare su un posto qualificato gestito da persone esperte diventa prioritaria. Abbiamo cercato di tracciare una serie di “linee guida” sulla scelta di una pensione pet con l’aiuto di esperti.

