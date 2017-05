Dalle aziende produttrici alla cucina di casa, la responsabilità di tutti contro lo spreco alimentare

Per la Fao un terzo del cibo prodotto ogni anno nel mondo viene sprecato prima di essere consumato; l'Unione europea ha calcolato che, in 365 giorni, nei paesi Ue, 88 milioni di tonnellate di cibo finiscono nella spazzatura, mentre secondo i dati di Last Minute Market (realtà che sviluppa progetti e servizi per la prevenzione e riduzione degli sprechi) una famiglia italiana butta in media un quintale e mezzo di cibo all'anno. Le indagini che fanno il punto sullo spreco alimentare sono numerose e tutte ugualmente allarmanti. E se i numeri si riferiscono principalmente al cibo commestibile, questo non è il solo aspetto da considerare. Lo spreco riguarda, infatti, anche le risorse naturali utilizzate per produrre gli alimenti, come l'acqua e il suolo. Inoltre, lo spreco investe tutta la filiera del cibo, dalla produzione alla distribuzione al consumo perché spesso gli alimenti vengono scartati dopo il raccolto o dopo il trasporto o, ancora, dopo essere stati acquistati. Dalle aziende ai supermercati, dai ristoranti all'ambiente domestico, ognuno può agire responsabilmente per combattere e diminuire lo spreco alimentare. Una produzione e un consumo più responsabile del cibo contribuirebbe a ridurre le emissioni di gas serra prodotte dall'agricoltura e dall'industria ed una sua distribuzione più equa consentirebbe di avere cibo per tutti.

Recupero solidale: leggi e nuovi supermercati

La lotta allo spreco nella cucina di casa

Dalla distribuzione al ristorante