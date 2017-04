Design Week 2017, tutto il meglio dell’incontro tra design e sostenibilità

La Design Week 2017 di Milano – i cui punti cardine sono stati il Salone del Mobile, il Salone Satellite e il Fuorisalone – dimostra che il design sostenibile c’è ma non è ancora molto diffuso. È un tema trasversale con sfaccettature diverse, comune al lavoro di molti giovani designer soprattutto stranieri che hanno esposto i loro progetti e prodotti, spesso prototipi. Ma non è ancora entrato come pre-requisito della progettazione di qualsiasi prodotto o servizio. Ci sono tuttavia gli elementi per affermare che la consapevolezza all’interno del mondo del design sta crescendo ed è destinata a diventare sempre più protagonista.

Design e sostenibilità, le opinioni degli addetti ai lavori

Design Week 2017, i giovani innovatori

Il meglio di design e sostenibilità

Too good to waste

Mabeo furniture

Design nomade

Dutch invertuals

DoUtDesign

Superfollies

Botteghe artigiane in Isola

Immagine in evidenza: la presenza della natura negli interni con piante giganti è stato il tema di molti allestimenti, come questo di Paola Lenti ai Chiostri dell’Umanitaria in via Daverio 7 © Patrizia Scarzella