Diesel. Le emissioni in eccesso hanno fatto fuori una città grande come Rovereto

Non solo danni ambientali. Le conseguenze dello scandalo Dieselgate sulle emissioni inquinanti truccate, esploso negli Stati Uniti nel settembre 2015 e quindi allargatosi anche all’Europa, sono state quantificate anche da un punto di vista sanitario. Uno studio pubblicato dalla rivista scientifica Nature ha infatti indicato in ben 38mila il numero di decessi prematuri in più che sarebbero attribuibili - solamente per il 2015 - alle emissioni supplementari di ossidi di azoto (NOx). Tanti quanti gli abitanti di intere città italiane delle dimensioni di Saronno o Rovereto.

Analizzati i diesel degli undici maggiori mercati mondiali

“Standard più stringenti per evitare 174mila decessi nel 2040”