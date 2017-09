La fine del diesel: inquina di più, causa più morti ed è dannoso per il clima

È tempo di dire addio al diesel. Non ci sono più scuse. Dopo il dieselgate, l'indagine che ha dimostrato come le emissioni delle auto fossero falsificate da “ingegnosi” software, ora anche un'analisi condotta da Transport & Environment, rete europea che rappresenta 50 organizzazioni per il trasporto sostenibile, dimostra come le auto alimentate a diesel emettano durante l'intero ciclo di vita 3,65 tonnellate di emissioni di CO2 in più rispetto ad un'equivalente auto a benzina. Esattamente il contrario di ciò che alcune case automobilistiche hanno sempre dichiarato.

Il diesel produce più NOX e più CO2

"L'Europa deve ora guardare avanti e accelerare la transizione verso i veicoli puliti ed elettrificati e consegnare i diesel ai musei"

37 milioni le auto fuorilegge

Il diesel? 10mila morti l'anno