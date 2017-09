Michele Grassi. Energia dalle onde, in Italia è già realtà

Fonte di energia rinnovabile e pressoché inesauribile, da decenni si cerca di sfruttare il moto ondoso per produrre elettricità. Finalmente, anche grazie a un contributo italiano, i risultati si vedono. La società 40 South Energy, con una sede a Londra e una a Ospedaletto di Pisa, ha iniziato le ricerche nel 2005 e ha da poco concluso il periodo di test delle tecnologie entrando di fatto nella fase commerciale e lanciando anche un crowdfunding. Caratterizzate da una grande versatilità, le soluzioni ideate possono essere implementate pressoché in ogni condizione. Ospite al Wired Next Fest a Milano Michele Grassi, amministratore delegato della società, ci spiega il suo progetto. Michele Grassi, ci dica quali vantaggi offrono le onde rispetto alle altre fonti di energia rinnovabile. La caratteristica delle onde è che sono buone un po' dappertutto: la maggior parte dei luoghi sono adatti per alimentare un impianto energetico. Al contrario, invece, l'energia del vento o quella delle maree si possono sfruttare solo in determinati posti. Inoltre le onde producono energia in modo più continuo, sono più frequenti del vento, per esempio, e l'efficienza dei nostri impianti è molto alta, il doppio rispetto ad un pannello solare. Soprattutto, i nostri sistemi sono di semplice installazione e smantellamento e possono essere portati a terra per la manutenzione. Il nostro primo modulo è stato posizionato in sole tre ore. Se pensiamo alle pale eoliche hanno un impatto ben diverso, oltre che in termini paesaggistici, anche di installazione e disinstallazione.