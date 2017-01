Greenpeace: Amazon e Netflix in ritardo, i colossi cinesi ancora a carbone

Internet e il settore IT consumano il 7 per cento di tutta l'elettricità mondiale, con una stima di crescita al 12 per cento entro quest'anno. Una domanda che crescerà all'aumentare della rete a livello globale e dei dati scambiati all'interno di essa. Sono questi alcuni dei dati riportati dall'ultimo rapporto “Clicking Clean:Who is Winning the Race to Build a Green Internet?”, redatto da Greenpeace.

I più virtuosi

Con Netflix è aumentato lo streamig video

La rete cinese va a carbone