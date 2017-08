Ferrovie abbandonate, l’Abruzzo vuole trasformarle in piste ciclabili-pedonali

Far rinascere una vecchia ferrovia abbandonata vicino Pescara per trasformarla in un'affascinante pista ciclabile e pedonale che si addentra nel cuore dell'Abruzzo. A Montesilvano partirà il percorso di circa venti chilometri che raggiunge Collecorvino e diventerà parte di una rete ciclabile della costiera abruzzese. Una gran bella notizia in occasione del Mese della mobilità dolce 2016. L'Italia sta mettendo la marcia giusta per quanto riguarda la valorizzazione dei territori. Un esempio è quanto stanno realizzando in Umbria tra Spoleto e Norcia. Sicuramente il recupero delle ferrovie abbandonate sta diventando un obiettivo in varie zone del Belpaese, considerando che spesso i binari attraversano luoghi dalla bellezza peculiare e carattereistica, spesso trattasi di percorsi immersi nel bosco e nel verde.

Da ferrovia abbandonata a pista ciclabile e pedonale in Abruzzo