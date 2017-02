Perché il reattore di Flamanville potrebbe affossare il nucleare francese

Edf e Areva, ovvero le due società francesi che gestiscono l’immenso cantiere di Flamanville, in Normandia, dove da anni è in costruzione un nuovo reattore nucleare, dovranno eseguire ulteriori test prima di poter proseguire i lavori. A spiegarlo sono state le due stesse aziende, che hanno sottolineato come i problemi riguardino ancora una volta le anomalie rilevate nel “serbatoio” che conterrà il reattore.

Nel mirino ancora la copertura del reattore

Costi triplicati ad oltre 10 miliardi di euro