Tutto quello che c’è da sapere sull’energia nucleare e perché non ha futuro

La fissione nucleare a scopo energetico è la tecnologia utilizzata dalle centrali nucleari per produrre energia elettrica. Dalla sua introduzione negli anni Cinquanta, la produzione di energia da nucleare ha subìto un rapido sviluppo per poi interrompersi negli anni Ottanta e Novanta per diverse ragioni, non ultimi alcuni incidenti. Nonostante l'ingresso delle fonti rinnovabili sul mercato, il nucleare ha accelerato nuovamente la sua produzione negli anni Duemila, dovuta all'aumento della domanda di energia. Negli ultimi anni, però, sta vivendo una fase di crisi legata soprattutto agli aspetti economici.

392 gigawatt (GW), 60 reattori sono in costruzione e 2 reattori sono spenti e lo rimarranno per un lungo periodo.

Tutti i numeri dell'energia nucleare

Come funziona una centrale nucleare

Il funzionamento di una centrale nucleare e si basa sull'energia derivante dal processo di fissione. Durante la fissione, un neutrone attacca un grande atomo di uranio che rilascia più neutroni e provoca una reazione a catena mentre si scontrano con altri atomi. La fissione degli atomi di uranio rilascia energia che può riscaldare l'acqua a temperature estremamente elevate (oltre 270 gradi Celsius) che a sua volta aziona delle turbine collegate a generatori che producono energia elettrica. L'energia nucleare ha la capacità di fornire elettricità a milioni di persone, ma ha il problema legato alla sicurezza degli impianti e alla gestione e smaltimento delle scorie.

I disastri ambientali del nucleare

Energia nucleare, verso l'addio