Focaccia alle erbe e parti verdi di cipollotto

Ingredienti 220 gr di pasta madre (attiva) 350 gr di farina "0″ biologica 180 g di acqua 200g di parti verdi di cipollotti olio extravergine di oliva erbe aromatiche fresche: timo, rosmarino, origano, salvia sale Preparazione La sera prima, rinfrescate la pasta madre, in modo che si riattivi. Il giorno dopo impastate 220 gr di pasta madre con 180 gr di acqua e la farina, un cucchiaino di sale e due cucchiai d'olio. Lavorate l'impasto e se risultasse troppo duro aggiungete altre acqua. Formare una palla coprire con un canovaccio umido e lasciare riposare per almeno due ore e comunque fino a quando sarà raddoppiato di volume. Ungete 2 teglie, suddividetevi l'impasto e stendetelo con le mani. Ricoprire nuovamente con il canovaccio umido e lasciare riposare altre due ore. Nel frattempo lavate bene le erbe aromatiche e le parti verdi di cipollotto e tritatele finemente. Fate appassire le parti verdi in padella con un filo d'olio e sale, quindi spegnete il fuoco e unite le erbe aromatiche. Suddividete il condimento sulle focacce e infornate a 200° per 15 minuti circa. Controllate che le focacce siano ben dorate prima di sfornarle. Notizie e consigli La focaccia preparata con il lievito madre è più digeribile. Potete creare voi stessi il lievito madre partendo da frutta lasciata fermentare oppure potete chiederne un po' a chi ce l'ha sul sito Pasta madre. Le erbe aromatiche insieme alle parti verdi dei cipollotti ne arricchiscono ancora di più il gusto.