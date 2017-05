Germania, dal 2030 solo auto elettriche. Al bando i modelli a benzina e gasolio

Lo stop entro quindici, al massimo vent’anni, alla circolazione delle auto a motore termico aveva fatto proseliti nei Paesi Bassi e in Norvegia, ma non aveva mai coinvolto, almeno sino ad oggi, uno dei principali mercati europei dell’automobile. Ora anche questo tabù è caduto. In Germania sta riscuotendo successo la proposta di mettere al bando antro il 2030 le auto tradizionali, vale a dire equipaggiate con propulsori endotermici a benzina, gasolio e gas. Un potenziale terremoto per il settore automotive e, al tempo stesso, un cambio di passo radicale verso la mobilità sostenibile da parte della “locomotiva” industriale dell’Unione.

Ibride e ibride plug-in non superano il “taglio”

Linea dura del Bundesrat contro i motori termici

L’Ue invitata a sostenere gli incentivi alle auto elettriche