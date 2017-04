I rimedi naturali contro la cistite

La cistite per qualcuno è un appuntamento ricorrente: pantaloni a vita bassa, ventre scoperto, giacche corte, pantaloni stretti sono i suoi veri alleati. Con la cistite la vescica si irrita fino al punto di creare un danno vero e proprio alla mucosa: in pochi istanti l'urina brucerà in modo intenso, la sensazione sarà quella di doversi recare in bagno più volte per emettere, goccia a goccia, poche urine brucianti e talvolta miste a sangue. E il sesso in quei giorni è molto complicato perché la sindrome dolorosa aumenta e da un semplice dolore si può innescare una vera e propria cistite, che negli uomini rischia poi di tramutarsi in una prostatite. La prima scelta terapeutica è un antibiotico, ma se i sintomi recidivano o persistono meglio affidarsi a una cura più lunga e preventiva con una strategia tutta naturale.

Aconitum

Chantaris (cantaride)

Gemme di brugo

Acqua calda

D Mannosio