Il microchip nel telaio: la nuova proposta contro i furti di bici

D'ora in poi potrebbe diventare molto più difficile rubare una bicicletta, tutto grazie a un microchip. Per fermare i ladri di bicicletta è pronta una proposta di legge da approvare in Parlamento. È il deputato Paolo Bernini ad aver portato alla Camera una proposta nata in collaborazione con Fiab e Ancma. Ci sono Paesi come l'Olanda dove le biciclette sono un mezzo talmente diffuso che altrettanto diffusi ne sono i furti. Anche in Italia non è raro lasciare la bici incatenata da qualche parte e ritrovare al proprio ritorno solo la catena, ovviamente spezzata. Per fortuna in alcuni casi, come a Milano, si riesce a ritrovare la propria amata due ruote.