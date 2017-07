37 miniere di carbone chiudono in India perché non convengono più

Il carbone non è più conveniente tanto che l’India chiuderà 37 delle sue miniere perché non più redditizie dal punto di vista economico. Un nuovo passo verso la transizione energetica, il Paese ha infatti già pianificato un taglio ai suoi progetti di investimento in grandi centrali elettriche a carbone per puntare sul solare.

Estrarre carbone non conviene più

Maybe Malcolm Turnbull's colleagues are looking at different stats to IEEFA - global coal production peaked in 2013 https://t.co/7iCmfNHyEKpic.twitter.com/qlj77yLPz9 — Tim Buckley (@TimBuckleyIEEFA) 14 giugno 2017

In India, il solare è più conveniente del carbone

Significant reduction in prices of rooftop solar panels will enable people to use renewable energy; taking a step closer to 'Ujwal Bharat'. pic.twitter.com/y5MTPBtcY3 — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) 19 marzo 2017

Entro il 2050, l’India potrebbe chiudere completamente con il carbone

L’impegno del governo indiano per le rinnovabili