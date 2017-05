Ioniq ibrida, così Hyundai lancia la sfida alla best seller Prius

Il mercato delle auto ibride cresce. Più in Europa che in Italia magari. Ma cresce. La tecnologia si democratizza, i prezzi scendono, la consapevolezza dei vantaggi dell’ibrido si diffonde (anche se diesel e benzina non ci lasceranno così presto). E soprattutto aumenta l’offerta. In questo scenario, debutta l’ibrida secondo Hyundai. Si chiama Ioniq, è una e trina (nel senso che in successione vedremo anche le versioni elettrica e plug-in). Ma soprattutto è “normale”. Normale da vedere. Normale da usare. E soprattutto ha un prezzo abbordabile. L’abbiamo provata, “radiografata” attraverso il nostro rating Mobility Revolution. Ed ecco come ne è uscita…

Hyundai Ioniq Hybrid in breve

Innovazione tecnologica

Risparmio

Ambiente

Serenità di guida

Test drive

Il dettaglio che fa la differenza

L’alternativa

Scheda tecnica della Hyundai Ioniq