Gli italiani favorevoli ad un futuro 100% rinnovabile

L’85 per cento degli italiani ritiene che il futuro energetico del Paese sia l'energia solare, mentre il 67 per cento l'eolico. Un'istantanea che conferma come i nostri connazionali siano favorevoli alle fonti rinnovabili. È questo uno dei risultati che si possono leggere nell'ultimo “Gli Italiani e il solare. Rinnovabili ed efficienza”, realizzato dalla Fondazione UniVerde e Ipr Marketing in collaborazione con Cobat e arrivato alla 14ma edizione.

Gli italiani favorevoli al sole

Tempo di storage

I pannelli fotovoltaici si riciclano