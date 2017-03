Le 10 caratteristiche del pet sitter ideale

Scegliere di diventare pet sitter è innanzitutto compiere un atto di generosità: occuparsi di un animale significa garantire al proprietario una partenza serena in ogni occasione, che sia vacanza, trasferta di lavoro o emergenza. L’idea di lasciare solo il nostro animale ci infonde tristezza e ansia, perché faremmo di tutto per averlo sempre accanto a noi. Affidarlo ad un pet sitter spesso può essere l’unica soluzione, per questo è importante scegliere la persona più adatta, la migliore per le esigenze del nostro animale.

Quali caratteristiche per un pet sitter da 10 e lode?