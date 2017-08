Come leggere l’Inci sulle etichette dei cosmetici

Abbiamo da tempo preso familiarità a controllare gli ingredienti del cibo prima di acquistarlo, impariamo a fare la stessa cosa con creme, bagnoschiuma & co.

Bisogna saper leggere l’Inci. E documentarsi.

International nomenclature of cosmetic ingredients) è un codice utilizzato per indicare gli ingredienti, che vengono elencati in ordine decrescente tenendo conto della loro concentrazione.

Naturale vs bio: interpretare le etichette

Le etichette dei cosmetici e la trasparenza

Le diciture: Cruelty free, Not tested on animals, Gluten free