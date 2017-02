Lierre Keith. Cosa mi ha insegnato essere vegana

Ambientalista e scrittrice, femminista radicale, vegana: Lierre Keith è stata per vent’anni il ritratto dell’attivista schierata a difesa della natura, degli animali e delle donne. Oggi è ancora come un tempo, tranne che per quell’ultimo aggettivo: vegana. Dopo esserlo diventata da adolescente, ha iniziato ad entrare in crisi constatando che il regime alimentare che pensava fosse il migliore possibile per gli animali, la natura e se stessa, le provocava numerosi e seri problemi di salute.

La denuncia degli allevamenti intensivi e dell’uso di antibiotici

Non penso che sia possibile avere animali sani e felici in un allevamento intensivo

Perché l’agricoltura sta distruggendo la terra

L’agricoltura non è altro che questo: prendere un pezzo di terra, e man mano spazzarne via ogni forma di vita

esorfine

Alcune piante danno dipendenza, in particolare la marijuana, ma anche la maggior parte dei cereali

Come abbiamo stravolto gli equilibri della natura pensando di sfamare tutti

Cacciatori e raccoglitori erano molto abili nel mantenere bilanciata la quantità di popolazione

contro

La soluzione secondo me va invece vista come 'le persone più il pianeta, insieme'

Finché i maschi non la smetteranno di avere il potere sulle femmine, e i ricchi di rubare ai poveri, niente di tutto questo finirà

plancton

Sovrappopolazione e perdita di fertilità del terreno, la strada per uscirne

Se ripristinassimo tutti questi terreni a prati erbosi in 15 anni potremmo sequestrare tutta l’anidride carbonica rilasciata fin dall’inizio dell’era industriale.

Senza questi batteri i campi si convertirebbero presto in deserto

campagna per il controllo delle nascite fatta in Messico

negli Stati Uniti, prima che li sterminassero, c’era un ecosistema che faceva vivere in equilibrio 60 milioni di bisonti, e noi lo abbiamo distrutto per allevare 40 milioni di vacche malate. Oltre allo scempio della natura significa avere meno cibo!

policoltura perenne

Che cos’è la policoltura perenne e perché è il solo modo per salvarci

policoltura perenne

permacultura

Le piante annuali sono un po’ il cerotto che la natura ha pronto per riparare le ferite del terreno

Le piante perenni sono le uniche che possono fornirci i minerali

Un terreno con piante perenni può assorbire anche 30 centimetri d’acqua in un’ora, un campo con piante annuali praticamente zero

La salvezza è nella pastorizia

Un animale che mangia solo cereali dà carne con troppi acidi grassi omega-6 e scarsi omega-3

Il problema del triptofano

Perché ho smesso di essere vegana e quali sono i rischi per la salute

Da vegana fai fatica ad accettare informazioni in contrasto con la tua scelta

In vegetariani e vegani il volume del cervello si è ridotto del 5 per cento

Se questa era la cosa migliore per il pianeta, per salvare gli animali e per portare giustizia agli umani, come avrebbe potuto nuocermi?

tiroidite di Hashimoto