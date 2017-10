Milano. Con Nissan la mobilità elettrica si sperimenta in metropolitana

Milano come Londra, o quasi... Da oggi per scoprire come l’innovazione può migliorare il nostro approccio con la mobilità non è più necessario andare in un concessionario d’auto. Basterà prendere la metropolitana, immergersi nella stazione Garibaldi FS e lasciarsi coinvolgere da quella che Nissan ha già definito la prima Innovation station d’Italia. Di cosa si tratta? I viaggiatori in transito sulla linea lilla M5 (la più innovativa, grazie all’elevata automazione), nella fermata di Garibaldi FS da qualche giorno possono scoprire in modo emozionale e coinvolgente la tecnologia e l’innovazione offerta da Nissan, in particolare da Leaf, l’auto elettrica più venduta al mondo. Si tratta di un modo decisamente innovativo di comunicare i valori di un’auto, o i vantaggi dell’innovazione applicata alla mobilità. L’intera fermata di Garibaldi FS è infatti da giorni dominata da un grande schermo interattivo che consente, semplicemente toccandolo, di scoprire i valori del marchio automobilistico leader sull’elettrico e dei suoi modelli. La fermata della metro sarà a lungo l’hub milanese dove scoprire i vantaggi dei veicoli elettrici: il loro silenzio, gli accessi gratuiti alle aree ristrette al traffico e ai parcheggi nelle strisce blu, le prestazioni brillanti e l’autonomia finalmente rassicurante (250 km sull’ultima Leaf). E per chi vorrà passare subito dalla teoria alla pratica, dallo stesso schermo è già possibile richiedere un test drive di un modello Nissan semplicemente inquadrando un QR code col telefonino. Il grande ledwall composto da 170 pannelli e ampio 70 mq, è interattivo, rileva la presenza umana ed è in grado di interagire “ad personam” con chi lo osserva. Chissà, forse iniziative come questa in futuro sostituiranno i concessionari d’auto. E non è che l’inizio… Per ben tre anni la stazione Garibaldi FS, nel suo nuovo ruolo di Innovation station, rimarrà per i viaggiatori un modo sempre nuovo di scoprire l’innovazione e l’auto 2.0. “Garibaldi FS Nissan ci permetterà di entrare in contatto diretto con la popolazione della metropoli italiana determinante per la nascita di nuove tendenze, idee, adozione di nuovi stili di vita”, ha sottolineato Bruno Mattucci, Amministratore delegato Nissan Italia. E sempre in tema di mobilità elettrica, a Milano fino al 20 dicembre continua Leaf for Life, l’installazione presso la piazza della Regione Lombardia grazie alla quale sarà possibile per tutti i cittadini contribuire all’iniziativa semplicemente passeggiando su un tappeto cinetico e donando così la propria energia alla Fondazione Progetto Arca onlus.