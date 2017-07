La guida semi autonoma debutta in Giappone con Nissan ProPilot

Le case costruttrici non sono ancora approdate alla guida autonoma al 100 per cento, ma si stanno avvicinando a grandi passi all’obbiettivo di un’auto ecologica in grado di gestirsi da sola e d’interagire tanto con gli altri veicoli quanto con le infrastrutture. Dopo i primi prototipi, e le inevitabili problematiche connesse allo sviluppo di una tecnologia rivoluzionaria che non prevede alcun intervento del guidatore, debuttano sul mercato le prime soluzioni intermedie, vale a dire sistemi che gestiscono il veicolo parzialmente, con l’uomo vigile e chiamato a intervenire solo nelle situazioni critiche.

ProPilot al debutto con una monovolume ibrida

Mani sul volante anche con la guida semi autonoma

Tre step evolutivi entro il 2020