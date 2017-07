Francia, via libera al reattore nuclare di Flamanville. Nonostante le anomalie

“Una notizia eccellente”. Laurent Thieffry, direttore del cantiere di Flamanville, in Francia, dove è in costruzione il nuovo reattore nucleare Epr della società Edf, ha accolto con un sospiro di sollievo il via libera concesso all’impianto dall’Autorità francese per la sicurezza nucleare (Asn). Quest’ultima ha infatti approvato, sebbene in via preliminare e ponendo alcune condizioni, la prosecuzione dei lavori, dopo due anni di test resi necessari in seguito alla scoperta - alla fine del 2014 - di alcune anomalie nel fondo e nella parte sommitale della struttura di copertura del reattore stesso.

La copertura del reattore nucleare andrà sostituita entro il 2024

Greenpeace: “Un no avrebbe decretato la fine del nucleare francese”

La décision de l'ASN sur l'#EPR de #Flamanville est devenue politique. @N_Hulot doit intervenir et rentrer dans le débat. pic.twitter.com/4cJF17mhDq — Greenpeace France (@greenpeacefr) 28 giugno 2017

Nella foto di apertura, una manifestazione di Greenpeace di fronte al cantiere del reattore nuclare di Flamanville ©Greenpeace/Nicolas Chauveau