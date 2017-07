Nuova Toyota Prius promossa a pieni voti sulla sicurezza

Lanciata a inizio 2016, la nuova Toyota Prius non smette di stupire e di farsi notare: lo scorso aprile, infatti, ha superato a pieni voti il test di sicurezza EuroNCAP. La quarta generazione dell'ibrido per eccellenza, rinnovata nel design e migliorata in termini di efficienza, sia per quanto riguarda i consumi che per le emissioni grazie alla tecnologia Full Hybrid Toyota, presenta un abitacolo high tech che ospita cinque persone. Tra le novità, l'ampio head-up display a colori dove il guidatore legge con facilità e immediatezza tutte le informazioni necessarie; il sistema Simple Intelligent Park Assist, che facilita le manovre di parcheggio e ferma la vettura prima di una collisione grazie al sensore; il sistema Rear Cross Traffic Alert che rileva eventuali veicoli in avvicinamento mentre l'auto sta effettuando una manovra di retromarcia in uscita da un parcheggio; infine il Toyota Safety Sense, di serie su tutti gli allestimenti, la tecnologia che ha permesso alla vettura, per la terza volta consecutiva di ricevere il punteggio massimo nel rating EuroNCAP.