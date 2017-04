Penne integrali al forno con zucca gorgonzola e noci

Ingredienti per le penne integrali al forno con zucca gorgonzola e noci

160 g penne integrali

250 g zucca

1 scalogno

50 g noci

100 g gorgonzola

sale, pepe

olio extravergine d’oliva

Preparazione

Pulire la zucca eliminando la buccia e i semi. Tagliare a cubetti. In un tegame, soffriggere con olio d’oliva lo scalogo tritato finemente. Aggiungere la zucca e cuocere a fuoco basso per 10 minuti, circa. Pulire le noci e tritarle con un coltello o in un mortaio.

Cuocere la pasta in abbondante acqua salata facendo attenzione a scolarla a metà cottura rispetto a quanto indicato nella confezione.

Condire la pasta con la zucca, le noci e versare in una teglia insieme al gorgonzola tagliato a pezzetti.

Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 10 minuti. Servire calda.