Perché la bicicletta a pedalata assistita è il mezzo del futuro

Non è una bicicletta per vecchi. Anche se in molti lo pensano, la e-bike (la bicicletta a pedalata assistita ,pedelec o bipa) è una bicicletta per tutti. Come le elettriche ha un motore, ma per chi già pensa a una somiglianza con uno scooter, meglio chiarire fin da subito: anche a motore attivo, bisogna pedalare. Tanto che l’assistenza alle gambe dura solo fino al raggiungimento di 25 chilometri orari, velocità oltre la quale si presume che si stia pedalando in pianura o in discesa. La differenza rispetto a una bici tradizionale, quindi, è l’aiuto che il motore dà al ciclista quando deve affrontare tragitti più lunghi o tratti in salita. Se già quella tradizionale è tornata di moda perché la sensibilità delle persone verso l’ambiente è in crescita come è in aumento l’attenzione verso il portafogli, la bici a pedalata assistita potrebbe diventare il mezzo del futuro.

Pedalata assistita, un mercato in crescita

I vantaggi della pedelec