Primo giorno di scuola in arrivo: come prepararsi

Si avvicina il momento fatidico, il primo giorno di scuola, in cui i bambini cambieranno radicalmente la propria routine quotidiana, entrando in un contesto sociale nuovo, diverso da quello familiare, con nuove persone di riferimento e nuovi compagni di giochi e/o di studi. È un cambiamento drastico, importante, non sempre facile, che va preparato e accompagnato bene per facilitare il processo di inserimento.

Il ruolo dei genitori

L'inserimento dei bambini

Come gestire le emozioni