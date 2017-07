Le proteste delle mamme per l’allattamento al seno anche in pubblico

Mentre in rete c’è chi si chiede se i brelfie, cioè i selfie delle neomamme che si fotografano mentre allattano, siano da considerarsi una moda o un comportamento esibizionista, c'è chi li ha adottati come arma per sensibilizzare le persone sull’allattamento al seno, una pratica naturale da sempre ostacolata soprattutto quando ci si trova in pubblico. È quello che è successo ad esempio in Argentina dove un gruppo di madri ha inscenato un “mamaton”, ovvero un allattamento collettivo in pubblico davanti alla sede dell’assemblea legislativa (il parlamento), dopo che, a inizio agosto, una segretaria del Partido acción ciudadana (Pac) è stata licenziata per aver chiesto giorni extra di maternità da dedicare proprio all’allattamento.

Le Nazioni unite si schierano

Come funziona in Italia