Islam e rifugiati, quanto ne sai? Con il test di Open migration puoi scoprirlo

La conoscenza di tutti in materia di migrazione, rifugiati e Islam è in parte condizionata dall'informazione che ci viene proposta dai media. Open migration vuole offrire dati, storie e fatti sui temi dei diritti dell'uomo e sfatare stereotipi e false credenze. Durante i giorni del Festivaletteratura di Mantova, dal 7 al 10 settembre, Open migration ha gestito un punto informazioni in piazza Erbe per dare a tutti la possibilità di sondare il proprio sapere su questi temi, partendo da due semplici test di dieci domande ciascuno: Islam in Italia e nel mondo e Crisi dei rifugiati. Testatevi anche voi, servono solo cinque minuti.

Capire i dati per difendere la dignità

dashboard con dati aggiornati su flussi, arrivi, morti, sistema di accoglienza, novità, normative, mappe, visualizzati sia in modo statico che dinamico

con dati aggiornati su flussi, arrivi, morti, sistema di accoglienza, novità, normative, mappe, visualizzati sia in modo statico che dinamico opinioni , le analisi degli esperti, italiani e internazionali

, le analisi degli esperti, italiani e internazionali voci , testimonianze e storie

, testimonianze e storie fact-checking a supporto del lavoro della redazione, un nascente network di verificatori di notizie, fatti e "bufale"

Open migration a Festivaletteratura