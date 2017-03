Rimodellare il corpo con Crithmum maritimum e Rosmarino

Il Crithmum maritimum L., chiamato anche finocchio marino, è una pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle ombrellifere tipica dei litorali del Mediterraneo, che è anche molto apprezzata in cucina come contorno per piatti di pesce. Oltre ai suoi utilizzi culinari, il finocchio marino ha anche un importante ruolo nel combattere gli inestetismi della cellulite: in sinergia col rosmarino, altra pianta tipica del Mediterraneo e ricca di Acido carnosico, è oggetto di “Un complesso a base di Crithmum maritimum ed estratto di Rosmarino, che agisce sulle adiposità localizzate”.