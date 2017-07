The Edge Amsterdam. L’ufficio più sostenibile al mondo

Non sarà il più bello del mondo, ma questo edificio olandese sa il fatto suo per innovazione e sostenibilità. The Edge Amsterdam, il grattacielo di 40mila metri quadrati realizzato dallo studio PLP Architecture, sede dell’azienda di consulenza Deloitte, è stato eletto ufficio più ecologico del mondo. Di recente ha ottenuto il punteggio migliore mai registrato dal Building research establishment (Bre), che si occupa di valutare la sostenibilità degli edifici. Dopo aver strappato il premio al One embankment place di Londra, nel Regno Unito, il progetto ha ricevuto una nuova certificazione come struttura Breeam Outstanding e un punteggio di 98 su una scala da zero a 100 per l’innovazione tecnologica, dove 85 è il valore minimo per questa categoria. Il Breeam (Building research establishment environmental assessment methodology) è un metodo di valutazione e classificazione della sostenibilità delle strutture che tiene in considerazione parametri come il consumo di acqua ed energia, i mezzi di trasporto con cui l’edificio è raggiungibile, i materiali usati e il modo in cui i rifiuti vengono smaltiti.

The Edge Amsterdam: il migliore al mondo

L’innovazione tecnologica e le idee creative

Immagine di copertina: The Edge Amsterdam dall'esterno. ©Ronald Tilleman