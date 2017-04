Torta di carciofi

Ingredienti 1 rotolo di pasta sfoglia 6 carciofi 250 g di ricotta 2 uova 1 scalogno 50 g di parmigiano reggiano grattugiato olio extravergine d’oliva sale pepe nero Preparazione Pulire i carciofi eliminando le foglie esterne più dure, le punte e il fieno interno. Tagliarli a fette e trasferirli subito in una padella capiente insieme allo scalogno tagliato sottile, all’olio e a un goccio d’acqua. Salare leggermente, coprire con il coperchio e cuocere per una decina di minuti, rigirando. Aggiungere qualche foglia di rosmarino e, se necessario, poca acqua. Spegnere il fuoco quando i carciofi sono cotti ma ancora sodi. Pepare. Accendere il forno impostandolo a 180 gradi. In una ciotola, lavorare la ricotta con una forchetta, aggiungere, le uova, il parmigiano grattugiato e mescolare bene. Pepare a piacere e infine unire i carciofi. In una teglia da forno, stendere la pasta sfoglia e bucherellarla con i rebbi della forchetta. Versare il composto di ricotta e carciofi e livellare bene. Infornare e cuocere per circa 30-35 minuti. Una volta tolta dal forno, lasciar intiepidire la torta e poi tagliare e servire.