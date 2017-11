Abc energia: le biomasse

La biomassa per la produzione di energia riunisce molti materiali eterogenei: i residui forestali e di lavorazione (frascami, ramaglie, scarti di segherie), le colture agricole (girasole, colza, sorgo da fibra, kenaf, miscanto), residui dell'industria agroalimentare e agroindustriale (potature di alberi da frutta, paglie di cereali, vinacce, sanse, noccioli e gusci di frutta), la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (RSU), i rifiuti domestici in raccolta differenziata, i reflui civili e le deiezioni animali. Alcune fonti come la legna non necessitano di subire trattamenti; altre come gli scarti vegetali o i rifiuti urbani devono essere processate in un digestore. Tipologie di utilizzo L'impiego più tradizionale della biomassa è la produzione di calore. Il mercato del calore per il riscaldamento di edifici vede già ora le biomasse ligno-cellulosiche in posizione di grande competitività nei confronti dei combustibili fossili, a causa dell'alta incidenza delle imposte sui prodotti petroliferi e sul gas naturale per questo uso finale dell'energia. Si aggiunga a questo la facile reperibilità della risorsa e i bassi costi di gestione dell'impianto. Le tecnologie per ottenere energia dai vari tipi di biomasse sono diverse, e diversi sono i prodotti energetici che si ottengono. Le alternative più valide per l'utilizzazione energetica sono le seguenti: combustione diretta, con conseguente produzione di calore da utilizzare per il riscaldamento domestico, civile, e industriale o per la generazione di vapore (forza motrice per la produzione di eriga elettrica); trasformazione in combustibili liquidi di particolari categorie di biomasse coltivate, come le specie oleaginose (produzione di biodiesel, via estrazione degli oli e successiva conversione chimica degli stessi in miscele di eteri metilici e zuccherine o produzione di etanolo via fermentazione); produzione di biogas mediante fermentazione anaerobica di reflui zootecnici, civili o agroindustriali considerando che in, questo caso, l'aspetto energetico riveste un ruolo complementare rispetto a quello più propriamente ambientale; produzione di gas combustibile a partire da legno, biomasse lignocellulosiche coltivate, residui agricoli o rifiuti solidi urbani (gassificazione) da utilizzare per la conversione energetica. In tal caso le prospettive offerte da processi avanzati di gassificazione accoppiati ai cicli combinati sono particolarmente interessanti per gli elevati rendimenti di conversione energetica raggiungibili. Le tipologie di processi di conversione energetica delle biomasse sono strettamente collegate alle caratteristiche chimico-fisiche delle biomasse stesse. Se un materiale ha molto carbonio (C) e poca acqua (H2O), è adatto per essere bruciato per ottenere calore o elettricità; se un materiale ha molto azoto (N) ed è molto umido, può essere sottoposto ad un processo biochimico che trasforma le molecole organiche in metano ed anidride carbonica. I combustibili liquidi adatti ad essere utilizzati nei motori a benzina o diesel possono essere ottenuti a partire da particolari specie vegetali. La conversione termochimica Ai fini della produzione di energia è necessario trasformare la biomassa in prodotti più facilmente utilizzabili, ad esempio con una modifica termochimica delle sue proprietà. Si applica a materiali e residui in cui il rapporto fra la frazione massica del carbonio e dell'azoto (C/N) sia superiore a 30 e il cui contenuto di umidità sia inferiore al 30%. I possibili processi di conversione sono: - Combustione diretta. Si effettua generalmente in caldaie, con buoni rendimenti (80-85%) se si utilizzano combustibili tradizionali come legna derivante da bosco ceduo o piante lignee a crescita rapida e corta rotazione (eucalipto, robinia, salice, canna comune). Tali prodotti vengono raccolti ogni 5/10 anni e sottoposti a processi di essicazione naturale. Varie sono le tecnologie di combustione ma quella per cui si raggiungono rendimenti più elevati (>90%) ed emissioni inquinanti assai ridotte è la tecnologia a letto fluido. - Carbonizzazione. E' una trasformazione del legno in carbone per semplificarne l'uso. Si riscalda la legna in un forno in assenza d'aria in 2 cicli da 160 C° e 250 C°, il risultato finale è il carbone di legna. - Gasificazione. E' un'ossidazione parziale in difetto di ossigeno, a temperatura elevata (900-1000 C°) in cui si ottiene un gas combustibile composto da: idrogeno, anidride carbonica, ossido di carbonio, acqua, metano e idrocarburi vari. Il potere calorifico del gas prodotto è più o meno alto a seconda che la gasificazione avvenga in aria, ossigeno o in vapor d'acqua. In quest'ultimo caso si avrà un alto contenuto di metano e idrogeno - Pirolisi. Processo ottenuto mediante l'applicazione di calore a temperature comprese tra 400° e 800 C° in completa assenza di ossigeno La conversione biochimica In tale processo la biomassa viene modificata chimicamente grazie all'azione di enzimi, funghi e microrganismi che si formano sotto particolari condizioni. Viene applicata per quei materiali in cui il già citato rapporto C/N sia inferiore a 30 e l'umidità >30%. Sono quindi idonee alla conversione le colture acquatiche , i reflui zootecnici, alcuni scarti di lavorazione e la biomassa eterogenea immagazzinata nelle discariche controllate. I possibili processi sono: - Digestione anaerobica. Processo biologico realizzato in assenza di ossigeno da alcuni batteri, attraverso il quale la sostanza organica viene trasformata in biogas costituito per il 50-80% da metano e per la restante parte da CO2. L'anidride carbonica può essere in seguito eliminata e il gas utilizzato come combustibile per alimentare caldaie a gas. - Digestione aerobica. Il processo consiste nella metabolizzazione delle sostanze organiche per opera di microorganismi, il cui sviluppo è condizionato dalla presenza di ossigeno. Questi batteri convertono sostanze complesse in altre più semplici, liberando CO2 e H2O e producendo un elevato riscaldamento del substrato. Il calore prodotto può essere trasferito all'esterno mediante scambiatori a fluido. - Fermentazione alcoolica. Comporta la trasformazione dei carboidrati contenuti nelle produzioni vegetali in alcool etilico che viene così denominato bioetanolo. Si applica quindi per materiali zuccherini (ricchi di carboidrati) come grano, mais, orzo, patata e sorgo. In alternativa può essere prodotto anche da materiali ligneo-cellulosici se trattati con acido solforico per produrre zuccheri. Il bioetanolo può essere usato in motori a combustione interna come additivo della benzina fino al 15% in peso senza dover apportare modifiche al motore o può essere combinato con isobutene per produrre "EtilTerButilEtere" come è avvenuto in Brasile in cui è diventato carburante unico in sostituzione della benzina. - Esterificazione degli oli vegetali. E' il processo in cui un olio vegetale, ricavato dalla spremitura dei semi di piante oleaginose (girasole, colza, soia, palma, jatropa, cocco, arachidi) è fatto reagire in modo da ottenere estere metilico (biodiesel) e glicerina, che verrà succesivamente espulsa e utilizzata per altri scopi dato l'alto valore commerciale nell'industra farmaceutica. Produzione di calore L'utilizzo diretto del calore prodotto dalla combustione della biomassa, pura o precedentemente trattata, rappresenta l'applicazione energetica più diffusa tanto a livello domestico individuale che a livello integrato con sistemi di teleriscaldamento. la combustione può avvenire in focolai aperti o chiusi. I secondi hanno rendimenti nettamente superiori ed è inoltre possibile abbinare a questi la possibilità di riscaldamento dell'acqua calda sanitaria Produzione di energia elettrica Molto interessanti sono anche le tecnologie che consentono la produzione di energia elettrica a partire dalla conversione delle biomasse. Le tecnologie disponibili per questo tipo di conversione sono molteplici e dipendenti dalla tipologia di biomassa utilizzata (non trattata, cippato, pellets, biogas ecc). Tra queste ottimi rendimenti sono garantiti da dal ciclo termodinamico Rankine, utilizzato anche nelle classiche centrali termodinamiche. Il sistema sfrutta il vapore per la generazione di elettricità; nei sistemi chiusi il vapore non viene disperso in atmosfera ma, una volta condensato, viene utilizzato nuovamente per azionare le turbine. I rendimenti medi nella produzione elettrica si aggirano attorno al 25%, ciò implica un consumo medio di biomassa pari a 1,44 tonnellate per Mwh prodotto. L'investimento specifico è di 5.000€/kwp più i costi di approvvigionamento della biomassa che rappresentano, vista la quantità richiesta, la problematica principale oltre ai costi connessi al trattamento della biomassa grezza che ne aumenterebbe la resa. Altra questione da prendere in considerazione già in fase di progettazione è lo smaltimento dei reflui, soprattutto delle ceneri. Per motivi di economicità la potenza massima consigliata per conversione energetica è 800 - 1.500 kwp. Il ciclo combinato o cogenerazione è certamente la migliore soluzione in termini di rendimento. Con il termine cogenerazione si indica la produzione ed il consumo contemporaneo di diverse forme di energia secondaria (elettrica e termica) partendo da un'unica fonte (in questo caso rinnovabile) attuata in un unico sistema. Questo consentirebbe di sfruttare al meglio il calore generato in fase di produzione elettrica. Autotrazione L'uso di carburanti di origine vegetale per autotrazione - in particolare di etanolo - risale ai primi del '900 quando Henry Ford ne promosse l'utilizzo. L'interesse americano per l'etanolo scemò dopo la seconda guerra mondiale in conseguenza dell'enorme disponibilità di olio e gas, ma negli anni '70, a seguito della prima crisi di petrolio, si ricominciò a parlare di etanolo e, alla fine del decennio, diverse compagnie petrolifere misero in commercio benzina contenente il 10% di etanolo, il cosiddetto gasohol. Più recentemente, con l'approvazione degli emendamenti al Clean Air Act (1990) da parte del Congresso Americano, che imponevano un contenuto minimo di ossigeno nelle benzine destinate alle aree metropolitane più inquinate, si è ritenuto che i programmi di sviluppo per l'etanolo potessero ricevere una buona spinta. Oggi l'etanolo propone la sua candidatura come valida alternativa ai prodotti petroliferi, favorito anche dalla attenzione politica mondiale a ridurre le emissioni di CO2. In campo energetico, l'etanolo può essere utilizzato direttamente come componente per benzine o per la preparazione dell'ETBE (EtilTerButilEtere), adoperato come additivo dei combustibili per la riduzione delle emissioni inquinanti. L'etanolo può essere aggiunto nelle benzine per una percentuale che può arrivare fino al 30% senza dover modificare in nessun modo il motore o, adottando alcuni accorgimenti tecnici anche al 100% come in Brasile dove, per ragioni di politica energetica locale, l'etanolo è stato utilizzato per diversi anni anche come carburante "unico" in sostituzione della benzina. Orientativamente, si può stimare che il rendimento di etanolo, a partire da cereali, si aggiri intorno al 30% (30 kg di etanolo da 100 kg di cereali fermentati). Impatto ambientale e considerazioni economiche Le biomasse sono una fonte energetica rinnovabile, il cui utilizzo implica un bilancio neutro delle emissioni di CO2. L'emissione globale risulta infatti annullata dall'anidride carbonica assorbita durante il ciclo di vita della biomassa. Inoltre lo sfruttamento di questa risorsa offre la possibilità di creare colture specializzate a scopi energetici, valorizzando le aree rurali e contribuendo all'obiettivo di riduzione delle emissioni e di autarchia energetica nazionale. Dal punto di vista economico i costi di realizzazione di impianti a biomassa sono strettamente correlati all'eterogeneità delle tipologie realizzative e alle diverse forme di combustibile da biomassa utilizzato. Dovranno essere presi in considerazione i costi di approvvigionamento della biomasa, l'eventuale lavorazione e i costi di impianto. Questi ultimi nel caso della produzione di energia elettrica sono approssimabili a 5.000€ per Kw di potenza. L'energia elettrica prodotta da biomassa beneficia, come tutte le Rinnovabili, dell'emissione di Certificati Verdi. La legge n. 99 del 23/07/2009 ha definito coefficienti moltiplicativi dei Certificati Verdi in relazione alla natura della fonte rinnovabile. Le biomasse o biogas prodotti da attività agricola, forestale o allevamento a filiera corta hanno un coefficiente moltiplicativo pari a 1,8 (il maggiore riconosciuto dal legislatore ai C.V.), le altre biomasse e riufiuti biodegradabili hanno invece un indice moltiplicativo pari a 1,3. I gas di discarica e i gas residuati dai processi di depurazione hanno infine un indice pari a 0,80. Su richiesta del produttore, per impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007 e di potenza nominale media annua non superiore a 1 Mwp, l'energia prodotta può essere incentivata, in alternativa ai Certificati Verdi, con una tariffa Omnicomprensiva della durata di 15 anni di entità variabile a seconda della fonte. Per le biomasse distinguiamo 2 differtenti tariffe riconosciute: Biomasse e biogas, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli olii vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento CE. La tariffa è pari a 28€c/kwh Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri. Tariffa riconosciuta pari a 18€c/Kwh. L'attuale produzione di energia da biomasse in Italia è pari a 5,65 milioni di Tep (Tonnellate equivalenti di Petrolio), distribuiti nelle diverse forme di utilizzo finale. Il reale potenziale italiano è compreso tra 24 e 30 MTep. La quantità di energia che si potrebbe raggiungere in Italia al 2020 è di 16,5 Mtep, tra energia elettrica, energia termica e biocarburanti, come indicato dal position paper presentato dal governo italiano all'Ue nel 2007. Per raggiungere gli obiettivi al 2020 dovremmo triplicare gli attuali consumi di materia prima. Case study: Analisi dell'economicità di un impianto a biomasse da 800Kwp Considerando un numero di ore di funzionamento pari a 7.500 avremo una produzione lorda di 6 milioni di Kwh/anno. Essendo l'impianto di taglia inferiore a 1Mwh, verrà corrisposto l'importo della tariffa Omnicomprensiva link clickabile pari a 28€c/kw con un introito complessivo pari a 1.680.000 €. I costi sostenuti sono quelli relativi alla realizzazione dell'impianto (5.000€ per kwp, circa 4 milioni di €); la manutenzione (5% dei costi d'impianto); la manodopera e i costi legati al combustibile impiegato. Il fabbisogno annuo richiesto è di circa 11.000 tonnellate