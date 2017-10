Abc energia: il geotermico

Il geotermico si basa sulla produzione di calore naturale della Terra (geotermia) alimentato da tre componenti: - Energia termica primordiale proveniente dal centro della Terra. Il nostro pianeta può essere suddiviso in tre macrozone; il nucleo centrale dove la materia si trova allo stato fuso, il mantello e lo strato superficiale ovvero la crosta terrestre. il calore tende a risalire con moti convettivi verso la superficie alimentando il fenomeno geologico della tettonica a zolle. Vulcani, geyser, fumarole e sorgenti termali sono alcune manifestazioni di questo calore. - Energia termica rilasciata in processi di decadimento nucleare di elementi radioattivi contenuti naturalmente all'interno della Terra quali l'uranio e il torio che tendono a trasformarsi in piombo e il potassio, il cui decadimento porta alla formazione di argon e calce. - Energia termica proveniente dalla radiazione solare e riflessa dalla superficie terrestre verso l'atmosfera sotto forma di calore. La geotermia consiste nel convogliare i vapori provenienti dalle sorgenti d'acqua del sottosuolo verso apposite turbine adibite alla produzione di energia elettrica e riutilizzando il vapore acqueo per il riscaldamento urbano, le coltivazioni in serra e il termalismo. Il gradiente geotermico medio è di 30° per ogni chilometro di profondità anche se il valore è estremamente eterogeneo da zona a zona. Sistema geotermico E' una riserva interna al pianeta dove è economicamente vantaggioso estrarre calore sfruttando il principio di convezione dei fluidi che tende a portare il calore verso la superficie. Un sistema geotermico si compone di tre elementi: sorgente di calore (rocce allo stato solido o fuso ad una temperatura in genere superiore ai 600°); serbatoio e fluido (in genere costituito da acqua). Gli ultimi due elementi possono essere di origine naturale o artificiale. Classificazione dei sistemi geotermici Una prima distinzione fra sistemi geotermici divide gli impianti geotermici veri e propri, di grandi dimensioni associati ad un'elevata quantità di energia utilizzata e legati a temperature interne di 600° e più, dai sistemi microgeotermici che sfruttano la differenza di gradi centigradi a basse profondità dalla superficie e la stabilità di temperatura rispetto all'esterno nell'ambito del riscaldamento e raffescamento domestico. Nell'ambito del geotermico classico distinguiamo: - Sistemi a vapore dominante: il fluido si trova allo stato di vapore ed è associato a elevate pressioni - Sistemi ad acqua dominante: la temperatura del liquido è almeno 60° e può superare anche i 100. Questi 2 sistemi, anche detti termali, sono in genere alimentati da fonte magmatica e sono i più utilizzati in ambito commerciale per la produzione di energia elettrica. Il flusso di vapore proveniente dal sottosuolo produce una forza tale da far muovere una turbina, l'energia meccanica della turbina viene infine trasformata in elettricità tramite un sistema alternatore. - Sistemi geopressurizzati: ancora poco sfruttati commercialmente, sono dei veri e propri bacini "intrappolati" in rocce permeabili a notevoli profondità (3-7 km). Esperimenti volti ad un loro utilizzo sono stati sviluppati al largo del Golfo del Messico - Sistemi a rocce calde secche: in questa tipologia si fruttano rocce calde del sottosuolo sopperendo alla mancanza di fluido che viene iniettato artificialmente. I sistemi Hot Dry Rocks possono prevedere anche la realizzazione di bacini artificiali - Magma: sistema, ancora lontano dalla maturità economica, consiste nel potenziale sfruttamento del calore diretto del magma. esperimenti sono stati condotti sin dagli anni '80 alle isole Hawii. Esplorazione geotermica Sebbene il gradiente geotermico medio sia di 3° per ogni 100 metri di profondità le reali potenzialità geotermiche di un sito vanno verificate prima di un possibile reale utilizzo e solo pochi sono i siti atti ad accogliere centrali geotermiche classiche abbinate alla produzione di elettricità e allo sfruttamento di calore in modo diffuso. Il principale limite della fonte geotermica è proprio quella di dover essere confinata nelle zone in cui sono presenti giacimenti con sufficiente potenziale termico. Altra difficoltà è data dai costi di analisi del territorio. Riconoscimento e potenzialità di un sito possono essere verificati solo attraverso perforazione della crosta, operazione molto costosa e complessa. Per ridurre i costi si provvede ad una serie di indagini preliminari. Prima di una reale perforazione dei pozzi e conseguente sfruttamento di un sito si procede con studi geologici, idrogeologici, prospezioni geochimiche e geofisiche che consentono di identificare i giacimenti e le loro caratteristiche. Diverso è il caso del micro geotermico che consente un utilizzo diretto del calore e consente di sfruttare in ambito domestico anche esigue differenze di temperatura fra l'atmosfera esterna e le basse profondità alle quali vengono istallate le condutture. Il diagramma di Lindal (1973) suddivide le sorgenti geotermiche in relazione alle loro temperature e quindi in base allo sfruttamento commerciale ottenibile. La produzione di elettricità è la forma di utilizzazione più importante delle risorse geotermiche ad alta temperatura (›150°C). A temperature minori, oltre ad un utilizzo diretto del calore, possono essere considerati usi termali, alimentari, pompe di calore e acquacoltura. Tra le possibili classificazioni delle risorse geotermiche distinguiamo quelle ad alta, media e bassa entalpia. L'entalpia, simile alla temperatura, esprime il contenuto termico dei fluidi. Sistemi termali ad acqua o a vapore dominate sono sistemi ad alta entalpia, associati alla produzione di grandi quantitativi di energia. La produzione di energia elettrica L'energia elettrica è prodotta in impianti convenzionali o a ciclo binario secondo le caratteristiche delle riserve geotermiche disponibili. Gli impianti convenzionali richiedono fluidi con una temperatura di almeno 150° e sono disponibili nel tipo a contropressione (con scarico diretto nell'atmosfera, più semplici e meno costosi) e a condensazione. Il vapore può provenire direttamente dai pozzi oppure viene separato dalla parte liquida se i pozzi producono vapore umido. Nel primo caso passa attraverso la turbina per poi essere liberato in atmosfera; nel secondo caso il vapore una volta azionata la turbina e condensato, viene nuovamente reiniettato nel serbatoio per essere nuovamente utilizzato realizzando un sistema chiuso con meno sprechi e minor consumo di fluido. Questi sistemi, in genere più complessi hanno potenze maggiori dei sistemi a contropressione, comprese in genere tra i 50 e i 100 Mw. I notevoli progressi, registrati negli ultimi decenni, nella tecnologia dei cicli binari hanno reso possibile produrre elettricità sfruttando fluidi geotermici a temperatura medio-bassa. Negli anni '90 è stato sperimentato un nuovo sistema binario, il ciclo Kalina che utilizza, come fluido di lavoro, una miscela di acqua e ammoniaca. Tali impianti sembrano avere un rendimento superiore agli impianti binari classici ma rispetto a questi ultimi hanno una maggiore complessità costruttiva e di funzionamento. Utilizzazione diretta del calore L'utilizzazione diretta del calore è la forma di sfruttamento dell'energia geotermica più antica, più versatile e più comune. La balneologia, il riscaldamento urbano e di ambieti, gli usi agricoli, l'acquacoltura ed alcuni impieghi industriali sono le utilizzazioni meglio conosciute, ma le pompe di calore sono la forma d'uso più diffusa. Il riscaldamento di ambienti e quello urbano hanno avuto un grande sviluppo in Islanda, dove sono operativi sistemi di riscaldamento geotermico per una potenza di 1200 Mw; ma questa forma d'uso è molto diffusa anche in Europa Orientale, negli Stati Uniti, in Cina, Giappone e Francia. Il riscaldamento geotermico di quartieri abitativi richiede un investimento ingente di capitali. I costi maggiori sono quelli iniziali per i pozzi di produzione e reiniezione, i costi delle pompe in pozzo e di distribuzione, delle condutture e della rete di distribuzione, delle strumentazioni di sorveglianza e di controllo, degli impianti integrativi per i periodi di punta e dei serbatoi-polmone (di riserva). In confronto ai sistemi convenzionali, però, i costi operativi sono più bassi. In regioni dove il clima lo permette, si possono avere vantaggi economici combinando i sistemi di riscaldamento e raffreddamento degli ambienti. Il raffreddamento degli ambienti è realizzabile quando impianti ad assorbimento possono essere adattati al funzionamento con i fluidi geotermici disponibili. essi funzionano seguendo un ciclo che utilizza il calore invece dell'elettricità come sorgente di energia. Il raffreddamento è ottenuto utilizzando due fluidi: un refrigerante che circola, evapora (assorbendo calore) e condensa, e un fluido secondario o assorbente. Microgeotermico Il condizionamento di ambienti (riscaldamento e raffreddamento) con l'energia geotermica si è diffuso notevolmente a partire dagli anni '80, a seguito dell'introduzione nel mercato e della diffusione delle pompe di calore. I diversi sistemi di pompe di calore disponibili permettono di estrarre ed utilizzare economicamente il calore contenuto nei corpi a bassa temperatura, come il terreno, acquiferi poco profondi, masse d'acqua superficiali. Molte pompe di calore sono reversibili, potendo operare alternativamente come unità riscaldanti o raffreddanti. Le pompe di calore richiedono energia elettrica per funzionare ma, in condizioni climatiche adatte il bilancio energetico è positivo, tanto più se il carico è alimentato da generatori fotovoltaici. Utilizzi domestici di questo tipo consentono la produzione di calore da sorgenti a temperatura molto bassa (bassa entalpia). Nella UE La Svezia è il Paese a possedere la maggiore capacità installata di questa tipologia di impianti (2.909 MWth) e il più alto numero di impianti (320.687), seguita da Germania (1.652,9 MWth e 150.263 impianti) e Francia (1.366 MWth e 124.181 impianti). Il dimensionamento dell'impianto dipende dal tipo di utenza e dalla volumetria che si intende riscaldare. Le pompe di potenza fino a circa 2 kW sono adatte ai monolocali e possono essere usate anche per il riscaldamento dell'acqua sanitaria. Le pompe di potenza compresa tra 10 e 20 kW sono adatte a servire più locali, mentre quelle di potenza superiore a 20 kW sono ideali per più appartamenti, per uffici e per servizi commerciali. Nella scelta di una pompa di calore occorre considerare le caratteristiche climatiche del luogo in cui viene installata, le caratteristiche tipologiche dell'edificio, le condizioni di impiego (solo riscaldamento, riscaldamento e raffrescamento con o senza produzione di acqua sanitaria). I sistemi a bassa entalpia o mini geotermico, quindi, sfruttano il sottosuolo come serbatoio termico dal quale estrarre o cedere calore. Tale tipologia di impianto è adattabile a qualsiasi edificio qualunque sia il suo posizionamento. Elementi costitutivi sono: scambiatori di calore, pompe di calore e il sistema di distribuzione (meglio se pannelli radianti bocchette di ventilazione). Gli scambiatori di calore sono sistemi chiusi in polietilene orizzontali (serpentine) o verticali (sonde) inseriti in perforazioni riempite con cemento e bentolite nei quali circola un liquido termovettore atossico, generalmente acqua più liquido antigelo. La stabilità di temperatura nel sottosuolo, anche a profondità ridotte, e il gradiente geotermico consentono di sfruttarne i benefici sia d'inverno (calore) che d'estate (fresco). Nel caso di sonde verticali la profondità è in genere compresa fra i 100 e i 300 metri a seconda della composizione del terreno e della sua conducibilità termica. Le sonde vanno distanziate, se possibile 8-10 metri fra loro per evitare fenomeni di saturazione termica. Impatto ambientale e considerazioni economiche L'energia prodotta da geotermia è una forma di energia pulita e rinnovabile; non implica la produzione di gas climalteranti ed è in grado di rigenerarsi nell'ambito della scala dei tempi umani (a differenza delle fonti non rinnovabili, combustibili fossili e nucleare). L'energia geotermica non emette CO2, è una fonte gratuita (si paga solo il costo dell'impianto) e programmabile, garantendo una continuità di produzione che garantisce un maggior numero di ore di esercizio rispetto ad altre fonti rinnovabili quali eolico o fotovoltaico. E' tuttavia opportuno citare implicazioni di microinquinamento connesse allo sfruttamento dell'energia geotermica classica. E' possibile un lieve incremento della temperatura in prossimità dei pozzi e l'insorgere di nebbie più frequenti di quelle che si avrebbero in assenza di sfruttamento della fonte potrebbero verificarsi fenomeni di subsidenza (abbassamento del suolo) e una maggiore siccità. I costi di realizzazione per impianti sono variabili in funzione del sito. In tutti i casi l'investimento maggiore è rappresentato dal costo di eplorazione e trivellazione dei pozzi. Nell'ambito della produzione di energia elettrica i costi diretti vanno dai 1.000 ai 2.000 $ per kwp di potenza istallato più costi indiretti e di manutenzione che oscillano tra il 10 e il 30% dei costi diretti. Ovviamente gli impianti per la produzione di energia elettrica sono caratterizzati da potenze molto consistenti e possono quindi beneficiare di economie di scala che ne contengono i prezzi. Distinguiamo in questo senso tra impianti di piccole dimensioni (<5Mw), medie dimensioni (tra 5 e 30 Mw) e di grandi dimensioni (>30Mw). Il vantaggio economico derivante da questi impianti non è solo legato alla vendita dell'energia elettrica sul mercato ma anche all'ottenimento di Certificati Verdi, alla semplificazione burocratica in fase realizzativa di cui beneficiano le fonti rinnovabili e a meccanismi incentivanti quali lo Scambio sul Posto (entro 200Kwp) e la Tariffa Omnicomprensiva (entro 1 Mwp). Il costo di realizzazione di impianti mini geotermici, variabile in funzione delle caratteristiche del sito, può essere approssimabile ad un valore compreso fra 40 e 100 € per metro lineare di profondità. In funzione delle caratteristiche del terreno possiamo valutare la potenza estraibile per metro (per esempio 50Wp). Se volessimo quindi realizzare un impianto da 16Kwp, per conoscere la lunghezza necessaria delle sonde basterà fare la semplice operazione 16.000/50 = 320 metri lineari che possono essere suddivisi in 3 sonde da 106 metri ciascuna. Il costo di realizzazione di un impianto simile (circa 28.000€)può risultare notevolmente superiore rispetto ad un impianto tradizionale ma implica costi di esercizio pressochè nulli con un consistente risparmio in termini di combustibile usato; 2.500€ se metano e fino a 4.000 se gasolio o gpl. Questo comporta tempi di ammortamento molto ridotti compresi fra i 5 e gli 8 anni a fronte di una vita media d'impianto di almeno 20 anni.