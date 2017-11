Abc energia: come si produce l’idrogeno

L'interesse per l'idrogeno (H) come combustibile, per applicazioni stazionarie e trazione, è dovuto al ridotto inquinamento: il prodotto di scarto conseguente l'utilizzo è vapore acqueo. Le fonti primarie possono essere sia fossili che rinnovabili. Le tecnologie di produzione dell'H da combustibili fossili sono mature e diffuse, anche se da ottimizzare da un punto di vista economico, energetico e di impatto ambientale. Tali processi prevedono raffinazione e frazionamento delle molecole degli idrocarburi fino a completa eliminazione del carbonio. Lo "Steam reforming" è il processo più diffuso e avviene tra metano e vapore a 800° con reazione CH4+2H2O+calore=4H2+CO2. Pensare all'H per ridurre l'inquinamento utilizzando il reforming del gas naturale non risolve i problemi delle emissioni di CO2. Più efficaci sono le fonti rinnovabili e tra le più promettenti c'è il sole. L'H viene prodotto scindendo le molecole d'acqua con una reazione di elettrolisi: H2O+elettricità=H2+O Mediante energia fotovoltaica si può produrre idrogeno elettrolitico e ossigeno che, ricombinati nelle celle a combustibile, producono energia. Nel ciclo virtuoso dell'energia rinnovabile, l'H è il vettore per immagazzinare l'energia in esubero e impiegarla quando non c'é. Come prodotto di scarto si genera una quantità di acqua a 70° quasi uguale a quella di partenza. Una centrale fotovoltaica a H è composta da: 1) generatore fotovoltaico 2) sistema di produzione elettrolitica 3) sistema di stoccaggio dell'H 4) cella combustibile. Il funzionamento della centrale, in termini di flusso di energia, è il seguente: • L'energia solare viene trasformata in elettricità da pannelli fotovoltaici • Durante le ore di insolazione, una parte dell'energia elettrica alimenta direttamente il carico, l'eccedente viene trasformata in energia chimica (H) e immagazzinata • Nelle ore di buio o scarsa insolazione l'energia chimica dell'H è riconvertita in elettricità nella cella a combustibile per soddisfare le esigenze del carico.