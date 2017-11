Questo è il solare di Carlo Rubbia

"Per gli stati del Sud Europa, il potenziale solare è una realtà. Certo, gli impianti richiedono spazio e le località favorevoli in Italia sono poche: l'Enea sta prendendo in considerazione Gela, Specchia (in Puglia) e alcune aree della Sardegna", diceva il premio Nobel Carlo Rubbia nella giornata conclusiva del Rome Energy Meeting... del 2004. Il grande scienziato puntava, e punta ancora, sulla "sua" energia solare come una soluzione immediatamente disponibile. Secondo il premio Nobel italiano, già mente del CERN di Ginevra, la tecnologia da lui sviluppata risponde a esigenze di fattibilità, di disponibilità, di urgenza. Si tratta del solare a concentrazione, o solare termodinamico. Il sistema è basato sulla concentrazione della luce tramite specchi. Come nasce la tecnologia del "solare termodinamico". Rubbia partì da una semplice constatazione: un metro quadrato di specchi costa molto meno rispetto a un metro quadrato di pannelli fotovoltaici. Con una radiazione solare media di circa 1.000 W/m2, come quella italiana, il rendimento termodinamico sarebbe altissimo. La quantificazione espressa dallo stesso Rubbia chiarisce ancor di più la convenienza del sistema termodinamico: "Come esperimento pilota i 20 megawatt aggiunti dalle tecnologie solari alla centrale di Priolo bastano a una città di 20 mila abitanti, consentono di risparmiare 12.500 tonnellate equivalenti di petrolio l'anno ed evitano l'emissione di 40mila tonnellate l'anno d'anidride carbonica. Il bello è che questo tipo di energia è conveniente: ai prezzi attuali, l'impianto si ripaga in 6 anni e ne dura 30. Oltretutto, una volta avviata la produzione di massa, i prezzi di costruzione tenderanno al dimezzamento". Com'è fatta una centrale. La centrale è un filare di specchi parabolici con apertura di 5,76 metri. Ogni specchio concentra il calore del sole su un tubo di 11 centimetri di diametro (serbatoio caldo), in cui il fluido salino raggiunge temperature di 550° - e da lì schizza a uno scambiatore di calore dove produce vapore: che, come nelle centrali termiche, aziona una turbina che genera elettricità. Da lì il fluido non si disperde ma viene riconvogliato nel serbatoio freddo e reimmesso nel ciclo. "Oggi, cioè in fase preindustriale, il costo complessivo dell'impianto oscilla tra i 100 e i 150 euro a metro quadrato. E da un metro quadrato si ricava ogni anno un'energia equivalente a quella di un barile di petrolio. Il che vuol dire che utilizzando un'area desertica o semidesertica di dieci chilometri quadrati si ottengono mille megawatt: la stessa energia che si ricava da un impianto nucleare o a combustibili fossili, ma con costi inferiori e con una lunga serie di problemi in meno". Il ragionamento fila: da ogni metro quadrato di specchi - in un anno - si ricaverebbe l'equivalente in energia di un barile di petrolio. Siccome 7 barili circa sono pari ad una tonnellata, con 7 m2 s'otterrebbe una Tep: con 70.000 m2 (7 Km2) 10.000 TEP, con 7.000.000 di m2 (un quadrato con il lato di 2650 metri ) 1 MTep, ossia lo 0,5% del fabbisogno nazionale. Per soddisfare l'intero fabbisogno nazionale sarebbe sufficiente una superficie pari ad un quadrato con il lato di circa 40Km! La realizzazione. Dopo aver progettato l'impianto pilota presso Priolo, in Sicilia, alcune incomprensioni, problemi e attriti hanno indotto lo scienziato goriziano a lasciare la presidenza dell'Enea e migrare in Spagna, al Ciemat (l'Enea spagnolo). In pochi mesi è stata costruita ad Almeria - dove sono già in funzione due impianti solari tradizionali a concentrazione - la struttura rettilinea dell'impianto termico a sali. Il primo di una serie di venti.