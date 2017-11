Accordo di Parigi, il 4 novembre 2016 entra in vigore

Oggi, 4 novembre 2016, entra in vigore l'Accordo di Parigi. Il trattato che, per la prima volta unisce tutti gli stati del mondo nel comune impegno di ridurre le emissioni di gas serra e adottare una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici. Uno sforzo comune, globale volto a mantenere l'aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2 gradi centigradi rispetto ai livelli pre-industriali, con un tentativo, se fosse possibile, a non superare nemmeno la soglia degli 1,5 gradi.

Chi ha ratificato l'Accordo di Parigi, finora

Cop 22, è ora di fissare obiettivi concreti

Marocco è un’occasione importante per fissare impegni adeguati all’obiettivo condiviso di mantenere il riscaldamento globale a fine secolo ben al di sotto della soglia critica dei 2 gradi. Una sfida che si può vincere".

Prossima tappa: Marrakech, dal 7 novembre

Accordo di Parigi di portare avanti l'impegno

di

di

di

di

di

di

L'Accordo di Parigi sui social network