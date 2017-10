Anna Gastel. Tra cultura e sostenibilità c’è un legame vitale

La cultura è un mezzo indispensabile per comprendere in profondità qualunque tematica, a partire da quella della sostenibilità, di cui spesso si sente parlare ma che non sempre si conosce in tutte le sue sfaccettature o di cui non si sanno cogliere appieno le opportunità. Anna Gastel, già presidente del Fai Lombardia e attuale presidente del festival MITO, ha portato la sua esperienza alla presentazione del primo Osservatorio Milano sostenibile realizzato da LifeGate in collaborazione con Eumetra Monterosa, che ha analizzato il livello di conoscenza e di interesse dei cittadini milanesi in merito alle tematiche della sostenibilità.