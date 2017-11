Marco Granelli. Il primo ingrediente per una Milano sostenibile è il confronto

Integrazione e confronto, visione e cambiamento. Sono gli ingredienti fondamentali della ricetta per una Milano sostenibile. Temi che hanno bisogno dell'impegno di tutti i protagonisti, dai cittadini alle istituzioni, passando per il ruolo fondamentale delle imprese. Marco Granelli, assessore alla Mobilità e all'Ambiente del comune di Milano, ha portato la sua esperienza alla presentazione del primo osservatorio Milano Sostenibile realizzato da LifeGate in collaborazione con l'istituto Eumetra Monterosa, che ha analizzato il livello di conoscenza e di interesse dei cittadini milanesi in merito alle tematiche della sostenibilità.

Ci vuole efficienza da parte dell’amministrazione e coraggio dei cittadini per una #MilanoSostenibile afferma l’assessore Granelli. pic.twitter.com/Fd9u7ypieV — LifeGate (@lifegate) 24 ottobre 2017

