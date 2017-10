Simonpaolo Buongiardino. Così Comune e commercianti lavorano insieme per costruire il futuro di Milano

Per costruire una città sostenibile non si può sottovalutare il ruolo del commercio, che è una vera e propria spina dorsale del territorio. Per questo, alla presentazione del primo Osservatorio Milano Sostenibile, realizzato da LifeGate in collaborazione con Eumetra Monterosa, c'era anche Simonpaolo Buongiardino, vicepresidente di Confcommercio Milano, Lodi, Monza-Brianza, presidente di Assomobilità, consigliere e membro della Giunta Esecutiva di Unione Confcommercio, presidente di Federmotorizzazione e consigliere di Confcommercio Imprese per l'Italia. L'abbiamo intervistato per chiedergli qualche anticipazione sui temi che coinvolgeranno di più commercianti e imprese.

I milanesi hanno voglia di FARE di più per una #MilanoSostenibile, i dati mostrano ampi margini di miglioramento. pic.twitter.com/zkRwiiJsaw — LifeGate (@lifegate) 24 ottobre 2017