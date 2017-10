In Arabia Saudita le donne possono finalmente andare allo stadio. Lo ha stabilito l’Autorità generale dello sport, che ha annunciato la preparazione di tre stadi - nelle città di Riyadh, Jeddah and Dammam - per l’accoglienza delle famiglie. Saranno allestiti bar e ristoranti e a partire dal prossimo anno le donne potranno unirsi ai loro mariti e ai loro figli nell’andare a vedere le partite. Già lo scorso 23 settembre il governo aveva permesso loro di andare allo stadio King Fahd per assistere alle celebrazioni dell’87esimo anniversario della fondazione del regno, riservando appositamente alcune gradinate.

3⃣ start of preparing of three stadiums in Riyadh, Jeddah and Dammam to be ready to the families in early 2018