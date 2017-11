Caterina Sarfatti. Il ruolo delle grandi città è fondamentale contro i cambiamenti climatici

C40 è una ong che da dieci anni unisce le più grandi città del mondo nella lotta al riscaldamento globale. Un network che ha come obiettivo far fronte comune, unire le forze per affrontare le conseguenze peggiori dei cambiamenti climatici. A farne parte sono oltre 80 metropoli, a volte vere e proprie megalopoli con un numero di abitanti superiore a tre milioni, altre città più piccole che però devono affrontare minacce gravi, quali l’innalzamento del livello dei mari o la desertificazione. Insieme, questa rete riunisce circa 600 milioni di cittadini. In occasione della Giornata mondiale delle città del 31 ottobre, Caterina Sarfatti, strategic programme manager di C40, spiega perché ci sia bisogno di organizzazioni come questa per contrastare quella che il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha definito “la minaccia più grave” del nostro tempo.