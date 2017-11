Che cos’è l’Unea

Si chiama Unea, United Nations environment assembly. È l’Assemblea delle Nazioni Unite per l’ambiente creata dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep) dopo che alla Conferenza sullo sviluppo sostenibile (Rio+20) che si è tenuta a Rio de Janeiro, in Brasile, nel 2012, è emersa la necessità di creare un consiglio e un’agenda programmatica globale. A distanza di due anni questa esigenza è diventata realtà. La prima sessione dell’Unea si è tenuta dal 23 al 27 giugno 2014 a Nairobi, in Kenya, e ha posto le basi per qualcosa di grande, qualcosa che può portare a risultati importanti nel prossimo futuro. Anche se oggi il lavoro dei rappresentanti delle Nazioni Unite e dei delegati di 160 tra paesi membri e osservatori non hanno avuto grande copertura da parte dei mezzi d’informazione, il contributo che questo nuovo istituto internazionale può dare all’ambiente e allo sviluppo sostenibile è enorme. Per costruire una nuova forma di sviluppo economico che rispetti l’ambiente c’è bisogno di dialogo, concertazione, dello scambio di idee e parole, della partecipazione e della condivisione di esperienze tra governi che si trovano ad affrontare problemi ambientali spesso opposti ma che sono legati da un fatto semplice: viviamo tutti sullo stesso pianeta. L’esigenza è creare un “quadro istituzionale e una piattaforma programmatica che definisca l’agenda per il mondo che verrà” ha detto il presidente di turno dell’Unea e ministro dell’Ambiente della Mongolia Oyun Sanjaasuren. Un’assemblea, a dispetto di ciò che si pensa dell’utilità degli organi sovranazionali, è quindi fondamentale per avere uno sguardo d’insieme e riuscire ogni due anni (come stabilito dallo statuto dell’Unea) a fare il punto sulla salute della Terra. Come ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon nel suo intervento a chiusura dei lavori “c’è bisogno di cambiare la relazione che l’umanità ha con il pianeta”. Il primo tentativo in questo senso è andato a buon fine. Al termine dei cinque giorni di attività l’assemblea è riuscita ad adottare 16 decisioni e risoluzioni che chiedono alla comunità internazionale di agire su diversi fronti: l’inquinamento dell’aria, il commercio illegale di specie animali, le isole di plastica che infestano gli oceani e i rifiuti chimici. Inquinamento dell’aria

Lianyungang, Cina (ChinaFotoPress/Getty Images)

Un elefante africano nella riserva di Mapungubwe, Botswana (Cameron Spencer/Getty Images)

La scultura Plastic vortex di Denise Pepper e Pierre Capponi in Australia (Paul Kane/Getty Images)