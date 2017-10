Ciak! Kibera. Quando è da grandi responsabilità che nascono grandi poteri

Titus è un ragazzo con un potere incredibile: “dando il pugno”, il saluto tipico tra i giovani, è in grado di “acchiappare” i sogni. In uno dei suoi giri per la baraccopoli di Kibera, una delle più grandi al mondo e la più grande di Nairobi, in Kenya, è riuscito a raccogliere e far avverare i sogni di un aspirante astronauta, una rockstar, di un gruppo di aspiranti supereroi e, infine, di acrobati. È questa la trama del cortometraggio Bisu Ndoto, due parole di due lingue diverse – rispettivamente sardo e swahili – con lo stesso significato: “sogno”.

Un sogno che parte da lontano

Ciak! Kibera è un cortometraggio, un documentario e un album