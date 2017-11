Cop 23, primo giorno di lavori a Bonn: “Parliamoci con il cuore”

“La nostra richiesta al mondo è di mantenere la rotta sugli obiettivi fissati a Parigi”. Frank Bainimarama, primo ministro delle Isole Fiji e presidente della Cop 23, ha accolto con queste parole, nella mattinata di lunedì 6 novembre, le delegazioni dei 196 governi che partecipano alla Conferenza mondiale sul clima delle Nazioni Unite. Lo stato del Pacifico presiede l’evento, anche se per ragioni logistiche i negoziati si tengono a Bonn, in Germania. È qui che Bainimarama vuole tentare di far arrivare il significato della parola “Talanoa”: termine figiano che, letteralmente, significa “parlare con il cuore”. I “Dialoghi di Talanoa” lanciati in seno alla Cop 23 puntano a questo: ad essere sinceri, inclusivi e trasparenti.

Patricia Espinosa (Unfccc): “Passiamo dalla speranza all’azione”

Una Cop 23 molto più “politica” del previsto

Le Ong: “Priorità all’abbandono delle fonti fossili”